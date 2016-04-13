У Харківський військово-медичний клінічний центр госпіталізовано 50 бійців

У Харківський військово-медичний клінічний центр Північного регіону протягом останніх чотирьох діб було госпіталізовано 50 бійців з зони АТО.

Про це УНІАН повідомили волонтери громадської організації "Сестра милосердя АТО/Харків", які займаються бійцями в госпіталі.

За даними волонтерів, серед госпіталізованих є важкі. «Надійшло за 4 дні 50 осіб, є важкі в реанімації», - повідомили волонтери.

Вони відзначили, що пацієнти госпіталю потребують питної води, миючих засобах і засобах особистої гігієни, сигарет, солодощів.