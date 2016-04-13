У Запорізькій області госпіталізовано дитину, яка впала у вигрібну яму

У Токмаку Запорізької області госпіталізований 3-річний малюк, який впав у вигрібну яму.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, 12 квітня о 16.55 медсестра приймального покою Токмацької райлікарні повідомила, що в реанімаційне відділення лікарні у вкрай важкому стані госпіталізований хлопчик 2013 р., який впав у вигрібну яму у дворі свого будинку і захлинувся.

Читайте такожУ Краматорську малюки отруїлися у дитсадку "Білизною"Співробітники оперативних служб встановили, що хлопчик пішов до туалету надворі і впав в його яму. Витягла дитину бабуся, яка доглядала дитину у відсутність батьків. Вона ж викликала «швидку», яка доставила дитину в лікарню.

За даними ГУ Нацполіції, нині хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру з кваліфікацією за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).