У Житомирській області чоловіка доставили до реанімації після удару блискавки

12:46, 13 квітня 2016
Новини регіонів
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Потерпілого доставили в реанімаційне відділення Житомирської центральної районної лікарні.

молния ударила 56-летнего местного жителя, когда он шел домой / Фото: the-day-x.ru

У Житомирській області чоловіка доставили до реанімації після того, як у нього потрапила блискавка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС в Житомирській області, 12 квітня в селі Михайлівка Житомирського району блискавка вдарила 56-річного місцевого жителя, коли він йшов додому.

Потерпілого доставили в реанімаційне відділення Житомирської центральної районної лікарні. Зараз медики надають йому необхідну допомогу.

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