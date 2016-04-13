У Житомирській області чоловіка доставили до реанімації після удару блискавки
12:46, 13 квітня 2016Новини регіонів
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Потерпілого доставили в реанімаційне відділення Житомирської центральної районної лікарні.
Блискавка вдарила 56-річного місцевого жителя, коли він йшов додому / Фото: the-day-x.ru
У Житомирській області чоловіка доставили до реанімації після того, як у нього потрапила блискавка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС в Житомирській області, 12 квітня в селі Михайлівка Житомирського району блискавка вдарила 56-річного місцевого жителя, коли він йшов додому.
Потерпілого доставили в реанімаційне відділення Житомирської центральної районної лікарні. Зараз медики надають йому необхідну допомогу.
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