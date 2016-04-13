У Житомирській області чоловіка доставили до реанімації після удару блискавки

У Житомирській області чоловіка доставили до реанімації після того, як у нього потрапила блискавка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС в Житомирській області, 12 квітня в селі Михайлівка Житомирського району блискавка вдарила 56-річного місцевого жителя, коли він йшов додому.

Потерпілого доставили в реанімаційне відділення Житомирської центральної районної лікарні. Зараз медики надають йому необхідну допомогу.