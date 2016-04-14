У Тернопільській області школярі госпіталізовані з кишковим отруєнням

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 12 квітня у селі Жолоби Кременецького району п'ятьох 10-річних учнів сільської школи було госпіталізовано в інфекційне відділення районної лікарні.

Про інцидент правоохоронцям повідомила медичний працівник приймального відділення.

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У дітей встановили функціональні розлади шлунка і інтоксикаційний синдром невідомого походження.

Встановлено, що учні напередодні обідали в шкільній їдальні.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Наразі поліцейські з'ясовують обставини отруєння школярів.