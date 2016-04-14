У Запорізькій області чоловік загинув у результаті удару блискавки

У Запорізькій області чоловік загинув в результаті удару блискавки.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, 13 квітня о 17:15 у Чернігівське відділення поліції через «102» надійшло повідомлення про те, що на пасовищі в селі Новомихайлівка Чернігівського району блискавкою вбило 41-річного місцевого жителя.

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