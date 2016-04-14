У Лисичанську двоє 8-річних дітей травмувалися, випавши з маршрутки

У Лисичанську Луганської області вчора, 13 квітня, близько 14:35 на вулиці 9 Травня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх.

Як повідомляє відділ управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Луганській області, за попередніми даними, двоє 8-річних хлопчиків їхали в маршрутному автобусі «РУТА» на задній площадці салону. Під час руху діти самостійно відкрили запасний вихід, в результаті чого випали на проїжджу частину і отримали травми. В обох хлопчиків струс головного мозку та забої тіла.

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