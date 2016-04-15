У Житомирі відбулася благодійна акція зі збору коштів для онкохворих дітей

В Житомирі майже 28 тисяч осіб взяли участь у благодійній акції зі збору коштів для онкологічно хворих дітей "Рекорд доброти".

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані в 20 годин за результатами акції оголосили на Соборній площі в Житомирі її організатори.

Як прозвучало на заході, таким чином Житомир увійшов у Книгу рекордів України, як найбільше благодійне місто в Україні, показавши приклад самоорганізації населення для вирішення соціальних проблем в регіоні.

"Національний Реєстр Рекордів зафіксував найбільшу кількість людей на одній локації, які здійснили пожертву заради хворих на рак дітей", - повідомила керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Участь в акції взяли 27 тисяч 465 жителів міста.

Весь день люди йшли на Соборну площу, де біля Житомирського обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги було встановлено велику сцену і скриньки для збору коштів.

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Скільки саме вдалося зібрати коштів, стане відомо, коли гроші надійдуть на спеціальний рахунок. Планувалося, що вдасться зібрати мільйон гривень.