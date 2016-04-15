У Львові виявили розлиту ртуть біля житлових будинків

У Львові перехожі 14 квітня виявили біля житлових будинків на вулиці Хуторівка розлиту ртуть площею близько одного квадратного метра.

Читайте такожУ Житомирській області поліція вилучила у громадянина близько 4 кг ртутіЯк повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, працівниками ДСНС був проведений механічний збір ртуті та демеркуризація місця розливу. Зібрану металеву ртуть в кількості 430 грамів передали для утилізації.

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