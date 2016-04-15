У Східниці Львівської області без газопостачання залишилися два санаторії
10:55, 15 квітня 2016Новини регіонів
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Без газопостачання залишилися санаторії "Діана" і "Київська Русь" та п'ять приватних житлових будинків.
Без газопостачання залишилися два санаторії в курортному селищі Східниця / Фото: 62-fakel-62.io.ua
У Львівській області внаслідок пошкодження устаткування з 14 квітня залишаються без газопостачання шість населених пунктів і два санаторії в курортному селищі Східниця.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у смт Східниця з 20:15 у результаті розгерметизації труби діаметром 100 мм газопроводу без газопостачання залишилися санаторії "Діана", "Київська Русь" і п'ять приватних житлових будинків.
У Жидачівському районі внаслідок пошкодження устаткування на газорозподільному пункті без газопостачання залишається шість населених пунктів (села Федорівка, Подорожній, Крехів, Курнолівка, Сидорівка, Солотанці).
Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
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