У Східниці Львівської області без газопостачання залишилися два санаторії

У Львівській області внаслідок пошкодження устаткування з 14 квітня залишаються без газопостачання шість населених пунктів і два санаторії в курортному селищі Східниця.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у смт Східниця з 20:15 у результаті розгерметизації труби діаметром 100 мм газопроводу без газопостачання залишилися санаторії "Діана", "Київська Русь" і п'ять приватних житлових будинків.

У Жидачівському районі внаслідок пошкодження устаткування на газорозподільному пункті без газопостачання залишається шість населених пунктів (села Федорівка, Подорожній, Крехів, Курнолівка, Сидорівка, Солотанці).

Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.