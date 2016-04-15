У Києві сьогодні сильні дощі і пориви вітру

У Києві сьогодні очікуються сильні опади та пориви вітру 15-20 м/с.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС України.

«Вранці і вдень 15 квітня сильний дощ. Також у найближчу годину із збереженням до кінця доби 15 квітня пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.