У Києві сьогодні сильні дощі і пориви вітру
11:11, 15 квітня 2016Новини регіонів
106
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС України.
У Києві сильні дощі / Фото: УНІАН
У Києві сьогодні очікуються сильні опади та пориви вітру 15-20 м/с.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС України.
«Вранці і вдень 15 квітня сильний дощ. Також у найближчу годину із збереженням до кінця доби 15 квітня пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter