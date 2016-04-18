У Черкаській області в сім'ях вимушених переселенців народилася 161 дитина

У Черкаській області в сім'ях вимушених переселенців з Донбасу та Криму народилася 161 дитина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, в області станом на 15 квітня перебуває 1990 дітей з сімей, які переселилися з Криму і східних областей країни. В навчальних закладах області навчаються 1620 дітей: в дошкільних – 400, в школах - 1000, ПТУ – 17, вищих навчальних закладах – 203. 370 дітей перебувають з батьками вдома.

В цілому, в Черкаській області знаходяться 13 308 внутрішньо переміщених осіб, зокрема, 361 особа з АР Крим та 12 947 – зі східних областей.