У Львові від отруєння чадним газом постраждали п'ятеро людей
10:53, 18 квітня 2016Новини регіонів
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В обласну клінічну лікарню були доставлені п'ятеро осіб з діагнозом «отруєння чадним газом», серед них - півторарічна дитина.
Тимчасово припинено подачу газу в квартири / Фото: lenta-ua.net
У Львові від отруєння чадним газом у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку постраждало п'ятеро осіб, серед них - півторарічна дитина.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 16 квітня о 20.35 з квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Дніпровській, 13 в обласну клінічну лікарню були доставлені п'ятеро осіб з діагнозом «отруєння чадним газом», серед них - півторарічна дитина.
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Тимчасово припинено подачу газу в квартири.
Причини події з'ясовуються.
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