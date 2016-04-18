У Львові від отруєння чадним газом постраждали п'ятеро людей

У Львові від отруєння чадним газом у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку постраждало п'ятеро осіб, серед них - півторарічна дитина.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 16 квітня о 20.35 з квартири на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Дніпровській, 13 в обласну клінічну лікарню були доставлені п'ятеро осіб з діагнозом «отруєння чадним газом», серед них - півторарічна дитина.

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Тимчасово припинено подачу газу в квартири.

Причини події з'ясовуються.