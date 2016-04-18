У Львові в інфекційну лікарню госпіталізовано 33 учасники форуму

У Львові до інфекційної лікарні з попереднім діагнозом «ентеровірусна інфекція» госпіталізовано 33 особи, які прибули на освітній форум.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, ввечері 16 квітня від лікаря медицини катастроф надійшло повідомлення про те, що в селі Родатичі Городоцького району в готельно-розважальному комплексі з ознаками отруєння продуктами харчування перебувають діти у віці 16-17 років, які прибули на форум «Неформальна освіта Української академії лідерства».

За інформацією медиків, станом на 00.00 17 квітня до Львівської інфекційної лікарні госпіталізовано 19 осіб у стані середньої важкості з попереднім діагнозом «ентеровірусна інфекція». В 05.00 були госпіталізовані ще 14 осіб. Всього госпіталізовано 33 особи, з них 22 підлітка у віці 16-17 років.

Причина захворювання встановлюється.

Працівниками районної СЕС здійснюється комплекс протиепідемічних заходів. Потерпілим у стаціонарних умовах проводиться комплекс клініко-лабораторних обстежень.

На місці події працювали оперативна група Городоцького відділення поліції і 4 бригади (13 осіб) швидкої медичної допомоги.

Довідка. Ентеровірусна інфекція – це множинна група гострих інфекційних захворювань, які можуть вражати дітей та дорослих при зараженні вірусами роду Enterovirus. При розвитку ентеровірусної інфекції, симптоми характеризуються гарячковим станом та великим різноманіттям інших ознак, зумовлених ураженням шлунково-кишкового тракту, легенів, нирок, центральної нервової системи та інших органів.