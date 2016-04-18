У Дніпропетровську на території дитячого клубу виявлено 0,5 кг розлитої ртуті
14:31, 18 квітня 2016Новини регіонів
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Зараз на місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Виявлена розлита ртуть масою приблизно 0,5 кг / Фото: kachestvo.ru
Сьогодні у Дніпропетровську у дворі дитячого клубу в Самарському районі виявлена розлита ртуть масою приблизно 0,5 кг.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, про небезпечну знахідку на лінію спецслужби «102» повідомила місцева мешканка. Зараз на місці події працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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