Продуктові набори для 130 тис. жителів Донбасу доставить Гумштаб на поточному тижні

Цього тижня, з 18 по 22 квітня 2016 року, Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова відправить в Донецьк 69 двадцатитонных фур з гуманітарним вантажем. Для мирних жителів непідконтрольної території буде сформовано 130 тисяч продуктових наборів, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«Ми плануємо доставити протягом тижня 1300 тонн продуктів чотирма колонами. Незважаючи на загострення ситуації і черги на КПВВ, наші пункти видачі працюють, і ми робимо все можливе, щоб доставити допомогу вчасно. При цьому плануємо завантаження і рух колон так, щоб не заважати людям проходити КПВВ. Протягом тижня ми також плануємо доставити продуктові набори близько 3,5 тисячам жителів «сірої зони» і віддалених сіл Донецької області за допомогою наших мобільних бригад», – прокоментувала Євгенія Рзаєва, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу.

Читайте також7-мільйонний набір виживання на Донбасі видав Штаб АхметоваШість виїздів мобільних бригад волонтерів заплановані в селища Торецкої міської ради, місто Лиман (Красний Лиман), Волноваський, Великоновосілківський і Амвросіївський райони. Серед населених пунктів, які відвідають волонтери, селища Гранітне, Щербинівка та Артемово в «сірій зоні».

Сьогодні вранці, 18 квітня, Штаб відправив першу з чотирьох запланованих колон. До вечора в Донецьк буде доставлено 37 тисяч дорослих продуктових наборів.

За весь час роботи Штаб Ріната Ахметова видав 7 млн. 812 тис. дорослих і дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.