У лікарні Львова залишаються 11 осіб після отруєння на освітньому форумі

У Львівській обласній інфекційній лікарні станом на 19 квітня залишаються 11 осіб з 33-х, які 16 квітня госпіталізували з діагнозом "гостра кишкова інфекція", "гастроентероколіт".

Про це УНІАН повідомили у Департаменті охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

Як наголошується в повідомленні, інші пацієнти виписані на вимогу батьків для подальшого лікування за місцем проживання.

Потерпілим пацієнтам в стаціонарних умовах продовжується надання необхідного обсягу медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів, додали в ОДА.

Причини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у селі Родатичі Городоцького району в готельно-розважальному комплексі було зареєстровано масове отруєння продуктами харчування серед дітей у віці 16-17 років, які прибули на форум «Неформальна освіта Української академії лідерства».

За інформацією медиків, станом на 00.00 17 квітня до Львівської інфекційної лікарні госпіталізовано 19 осіб у стані середнього ступеня важкості з попереднім діагнозом «ентеровірусна інфекція». В 05.00 були госпіталізовані ще 14 осіб. Всього госпіталізовано 33 особи, з них 22 підлітки у віці 16-17 років.