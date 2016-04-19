У Києві дитина провалилася у вентиляційну шахту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався вчора ввечері.

За даними рятувальників, в 19.09 надійшло повідомлення про те, що у вентиляційній шахті будівлі харчоблоку Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на проспекті Г. Сталінграду, 16 в Оболонському районі, знаходиться дитина.

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Як виявилося, хлопчик провалився внаслідок обвалу люка вентиляційної шахти на даху будівлі харчоблоку, на яку він разом зі своїми друзями виліз по пожежній драбині, йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Запорізькій області госпіталізована дитина, яка впала у вигрібну яму«Рятувальники, не гаючи часу, ліквідували загрозу обвалення будівельних конструкцій (цегли) у вентиляційну шахту, в якій знаходився хлопчик. За допомогою штурмової драбини та драбини-палиці рятувальники спустилися до потерпілого і, використовуючи рятувальну мотузку, обережно дістали дитину», - поінформували в ДСНС.

Хлопчика передали бригаді «швидкої допомоги» з подальшою госпіталізацією в дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит» з попереднім діагнозом - перелом правої ноги.