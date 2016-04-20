На Львівщині від укусу змії постраждала 9-річна дитина

На Львівщині 9-річна жителька села Либохора Сколівського району постраждала від укусу змії.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 19 квітня постраждалу доставлено у Львів до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Стан дитини станом на 08.00 20 квітня – середньої тяжкості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter