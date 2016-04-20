На Львівщині від укусу змії постраждала 9-річна дитина
10:12, 20 квітня 2016Новини регіонів
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На Львівщині 9-річна жителька села Либохора Сколівського району постраждала від укусу змії.
Стан дитини - середньої тяжкості / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 19 квітня постраждалу доставлено у Львів до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.
Стан дитини станом на 08.00 20 квітня – середньої тяжкості.
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