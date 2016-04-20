Київщина: фельдшеру, винному у смерті людини, заборонили лікувати

У Київській області суд на 5 років позбавив права займатися медичною діяльністю фельдшера, з вини якої померла людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, Тетіївський районний суд оголосив вирок фельдшеру медичної допомоги, яка відмовила жінці у госпіталізації, у результаті чого хвора померла.

Жінка тричі викликала невідкладну медичну допомогу з проханням госпіталізувати її в лікарню. Фельдшер, оглянувши жінку, встановила діагноз ГРВІ, дала ліки і відмовила в госпіталізації. У той же день жінка приїхала у лікарню, але померла у відділенні інтенсивної терапії від пневмонії.

Дії фельдшера кваліфіковані за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України. Враховуючи щире каяття обвинуваченої, суд на 5 років позбавив її права займатися діяльністю, пов'язаною з наданням медичної допомоги.