Через пожежу на Одещині загинуло 6 дітей

Про це написав у Facebook перший заступник голови Одеської облдержадміністрації Володимир Жмак.

"Жахлива трагедія в селі Шабо Білгород-Дністровського району: вночі, близько 03:30, виникла пожежа в приватному будинку, де проживала сім'я з шістьома дітьми віком від чотирьох місяців до 10 років. Батько був на роботі", - йдеться у дописі.

"Мати вибігла з будинку кликати на допомогу сусідів. О 04:30 прибули рятувальники. О 06:00 пожежа була ліквідована. Під час розбору завалів виявлено тіла загиблих дітей. Всіх", - додав Володимир Жмак.

На сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини інформації про пожежу наразі немає.

З початку року на пожежах в Україні загинуло 653 особи, повідомляли у ДСНС 18 квітня.