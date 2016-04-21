На окупованих Росією землях України залишилося 1200 радіонуклідних джерел

«Після окупації частин Донецької та Луганської областей на сході України і Автономної Республіки Крим на непідконтрольних територіях залишилося 1200 радіонуклідних джерел. Крім того, в Криму (на базі Севастопольського університету ядерної енергії і промисловості) залишився один науково-дослідний реактор», - сказав голова ДІЯРУ на конференції «Атомна енергетика: 30 років після Чорнобиля».

Божко також заявив, що його відомство ініціює розробку законопроекту про підвищення статусу ДІЯРУ до рівня Національної комісії. За основу для цього документа розробники використовують закони, які регламентують діяльність Національної комісії з регулювання діяльності енергетики і комунальних послуг.

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Довідка УНІАН. ДІЯРУ – центральний орган виконавчої влади, який формулює та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії. Також ця інспекція проводить перевірки об'єктів, які використовують або виробляють подібну енергію, і видає дозвільні документи на їх експлуатацію.

У березні 2014 року Російська Федерація незаконно анексувала Автономну Республіку Крим, після чого почала розпалювати збройний конфлікт у Донецькій і Луганській областях. Східна частина Донбасу наразі контролюється маріонетковими режимами, озброєними, фінансованими та керованими з Кремля.