У Лисичанську відкрилася відновлена після бойових дій міська лікарня

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, ремонт пошкоджених під час бойових дій покрівлі і четвертого поверху лікарні проводився за кошти ПРООН та уряду Японії із загальним бюджетом 6,466 млн грн.

Довідка УНІАН. Проект «Відновлення соціальних послуг і налагодження миру в Донецькій і Луганській областях» реалізується ПРООН завдяки фінансуванню уряду Японії в партнерстві з урядом України, обласною та місцевою владою, у співпраці з Дитячим фондом ООН (UNICEF).