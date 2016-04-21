У Лисичанську відкрилася відновлена після бойових дій міська лікарня
13:19, 21 квітня 2016Новини регіонів
90
У м. Лисичанськ Луганської області сьогодні, 21 квітня, відкрилася відновлена після бойових дій центральна міська лікарня імені Титова.
Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, ремонт пошкоджених під час бойових дій покрівлі і четвертого поверху лікарні проводився за кошти ПРООН та уряду Японії із загальним бюджетом 6,466 млн грн.
Довідка УНІАН. Проект «Відновлення соціальних послуг і налагодження миру в Донецькій і Луганській областях» реалізується ПРООН завдяки фінансуванню уряду Японії в партнерстві з урядом України, обласною та місцевою владою, у співпраці з Дитячим фондом ООН (UNICEF).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter