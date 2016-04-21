У Лисичанську відкрилася відновлена після бойових дій міська лікарня

13:19, 21 квітня 2016
Новини регіонів
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У м. Лисичанськ Луганської області сьогодні, 21 квітня, відкрилася відновлена після бойових дій центральна міська лікарня імені Титова.

Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, ремонт пошкоджених під час бойових дій покрівлі і четвертого поверху лікарні проводився за кошти ПРООН та уряду Японії із загальним бюджетом 6,466 млн грн.

Довідка УНІАН. Проект «Відновлення соціальних послуг і налагодження миру в Донецькій і Луганській областях» реалізується ПРООН завдяки фінансуванню уряду Японії в партнерстві з урядом України, обласною та місцевою владою, у співпраці з Дитячим фондом ООН (UNICEF).

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