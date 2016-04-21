Житомирщина: з квартири вилучено наркосировину та опій

У Житомирській області поліція 20 квітня вилучила з квартири мешканця Новоград-Волинського 8,5 кг наркосировини, 3,5 л опію та приладдя для його виготовлення.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Житомирській області, житель Новограда-Волинського здав в оренду кімнату у своїй оселі, де квартирант налагодив виготовлення наркотиків для власного вжитку.

Читайте такожУ Черкаській області поліція виявила лабораторію з виготовлення амфетамінуПід час перевірки оперативної інформації працівники територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності спільно з розшуківцями Новоград-Волинського відділу поліції у районному центрі виявили та ліквідували наркопритон у квартирі 58-річного місцевого жителя.

На момент візиту правоохоронців в оселі знаходилися і господар, і 29-річний уродженець Рівненської області, який тимчасово орендував тут кімнату.

У квартирі правоохоронці виявили близько 8,5 кг наркотичної сировини – макової соломи, 3,5 л екстракційного опію та специфічне приладдя для його виготовлення.

Усе виявлене було вилучено слідчо-оперативною групою Новоград-Волинського відділу поліції та нині направлено на експертне дослідження.

Читайте такожНа Сумщині припинили діяльність підпільної нарколабораторіїЗа незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 309 ККУ) чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, піврічного арешту, обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.

Також вирішується питання правової кваліфікації дій власника квартири, який надав місце для незаконного вживання та виготовлення наркотиків. Чинне законодавство за такі дії передбачає ув’язнення на строк від 3 до 5 років.