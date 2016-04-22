Сумщина: школярів госпіталізовано із симптомами отруєння
У місті Конотопі Сумської області з ознаками харчового отруєння до лікарні потрапили 6 учнів місцевої школи.
У Конотопі Сумської області з ознаками харчового отруєння до лікарні потрапили 6 учнів місцевої школи / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області, з посиланням на керівника Конотопської місцевої прокуратури Сергія Сегиду.
За його словами, до Конотопської центральної районної лікарні у вечірній та нічний час 21 квітня звернулися батьки з дітьми віком з 7 до 10 років, які мали ознаки харчового отруєння. Встановлено, що всі хворі є учнями 1-4 класів Конотопської загальноосвітньої школи №7. На даний час, за інформацією лікарні, госпіталізовано 6 учнів, їх стан задовільний.
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Вказані відомості Конотопською місцевою прокуратурою сьогодні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 137 ККУ (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).
За фактом отруєння дітей розпочато досудове розслідування.
Його проведення доручено слідчому відділу Конотопського відділу поліції, а хід перебуває на контролі Конотопської місцевої прокуратури.