На Хмельниччині - гострий дефіцит вакцин
Хмельницька обласна рада просить Кабмін і Міністерство охорони здоров’я вирішити питання із забезпечення лікувально-профілактичних закладів області імунобіологічними препаратами.
Як передає кореспондент УНІАН, за цей документ проголосувала більшість депутатів на пленарному засіданні сесії ввечері 21 квітня.
Обранці заявили, що впродовж останніх років стан забезпечення лікувально-профілактичних закладів області медичними імунобіологічними препаратами незадовільний. Так, на 1 січня 2016 року питома вага забезпечення, відповідно до річної потреби становила від 11,9%, по вакцині проти туберкульозу - до 82,4% та 100% проти поліомієліту. Залишки більшості вакцин в медичних закладах області є на критичному для імунізації населення області рівні.
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Крім того, в закладах охорони здоров’я області відсутні і препарати протигангренозної, протиправцевої, протидифтерійної сироваток, антирабічної вакцини, правцевого анатоксину: за інформацією Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по причині відсутності на ринку України.
“Основна кількість медичних імунобіологічних препаратів за заявкою на 2014 рік надійшла в Хмельницьку область наприкінці 2014 – початку 2015 року. Вакцини проти дифтерії та правцю для дітей старшого віку та дорослих взагалі не надходили. Заявка в цих препаратах на 2015 рік надана за дорученням МОЗ України восени 2015 року. В той же час до органів місцевої влади з цих питань надходять численні звернення громадян та представників засобів масової інформації, особливо останнім часом”, - наголошується у зверненні.