На Хмельниччині - гострий дефіцит вакцин

Як передає кореспондент УНІАН, за цей документ проголосувала більшість депутатів на пленарному засіданні сесії ввечері 21 квітня.

Обранці заявили, що впродовж останніх років стан забезпечення лікувально-профілактичних закладів області медичними імунобіологічними препаратами незадовільний. Так, на 1 січня 2016 року питома вага забезпечення, відповідно до річної потреби становила від 11,9%, по вакцині проти туберкульозу - до 82,4% та 100% проти поліомієліту. Залишки більшості вакцин в медичних закладах області є на критичному для імунізації населення області рівні.

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Крім того, в закладах охорони здоров’я області відсутні і препарати протигангренозної, протиправцевої, протидифтерійної сироваток, антирабічної вакцини, правцевого анатоксину: за інформацією Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації по причині відсутності на ринку України.

“Основна кількість медичних імунобіологічних препаратів за заявкою на 2014 рік надійшла в Хмельницьку область наприкінці 2014 – початку 2015 року. Вакцини проти дифтерії та правцю для дітей старшого віку та дорослих взагалі не надходили. Заявка в цих препаратах на 2015 рік надана за дорученням МОЗ України восени 2015 року. В той же час до органів місцевої влади з цих питань надходять численні звернення громадян та представників засобів масової інформації, особливо останнім часом”, - наголошується у зверненні.