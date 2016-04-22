Суд повернув у держвласність військовий госпіталь в Дніпропетровську

Дніпропетровський Господарський суд задовольнив позов регіонального відділення Фонду державного майна про повернення в державну власність незаконно відчуженого майнового комплексу військового госпіталю в Дніпропетровську.

Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі Південного регіону, суд прийняв рішення 19 квітня.

«За сприяння військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону в суді доведено право власності держави на військовий госпіталь. Позов був поданий до донецьких комерційних структур, а також до структур Російської Федерації про визнання на зазначене майно права власності держави в особі Міністерства оборони України», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, військовий госпіталь загальною площею 3,59 га з відповідним майном вартістю 11,83 млн грн розташований в центральній частині Дніпропетровська. Даний медзаклад забезпечує лікування військовослужбовців, зокрема, учасників антитерористичної операції на сході України.