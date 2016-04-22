У Донецькій області викрили чоловіка, який постачав наркотики "Новою поштою"

У Слов'янську Донецької області місцевою прокуратурою спільно зі Службою безпеки України викрили чоловіка, який постачав у різні області України нарковмісні препарати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Краматорської місцевої прокуратури, у ході досудового розслідування встановлено, що в лютому 2016 року 32-річний житель міста Краматорська передав касиру одного з відділень ТОВ «Нова пошта» у місті Слов'янську для відправлення в кілька областей України більше 10 пакетів з таблетками медичного препарату, який містить у своєму складі псевдоефедрин і відноситься до прекурсорів з обмеженим обігом. Загальна кількість таблеток - близько 2500 штук.

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Згідно з повідомленням, 22 квітня чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.