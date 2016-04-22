У Чернігові припинили виготовлення небезпечного для здоров'я алкоголю-фальсифікату

У Чернігові податківці на цьому тижні припинили діяльність підпільного цеху з виробництва фальсифікованого алкоголю.

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні ГФС в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, підпільний цех, на якому виробляли небезпечний для здоров'я фальсифікат під виглядом елітних алкогольних напоїв відомих торгівельних марок («ABSOLUT», «Finlandia», «Jelzin», «Пшенична»), був розташований в Чернігові в приватному будинку.

Зловмисники, щоб реалізувати недоброякісну продукцію оптовим покупцям, використовували мережу Інтернет.

Загрозливим фактором для здоров'я споживачів було і те, що реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв здійснювалась не в традиційних скляних пляшках, а в пластикових пакетах, так званих «bag-in-box», об'ємом по 10 і по 2 літра.

За результатами 11 санкціонованих обшуків, проведених співробітниками податкової міліції в Чернігові та Славутичі, вилучено 440 пакетів «bag-in-box» обсягом 2 тис. л готового до реалізації фальсифікату вартістю 250 тис. грн, 1 тис. л рідини з характерним запахом спирту орієнтовною вартістю 130 тис. грн, яка використовувалася при виробництві горілки, і 30 тис. грн готівки, отриманої злочинцями від реалізації сурогату.

Під час операції також було вилучено обладнання для виготовлення сурогату, комп'ютерне обладнання, фурнітуру, порожню тару для упаковки популярних торгових марок, пластикові ємкості із залишками рідини з характерним запахом спирту на суму понад 200 тис. грн.

Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей перевищує 600 тис. грн. В даний час триває досудове розслідування, здійснюється відбір зразків рідини для проведення експертного дослідження.