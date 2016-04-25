У лікарні Львова залишається одна дитина після отруєння

У Львівській обласній інфекційній лікарні станом на 23 квітня залишається на лікуванні одна дитина з 33 осіб, яких 16 квітня госпіталізували з діагнозом «гостра кишкова інфекція», «гастроентероколіт».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

Решта в задовільному стані виписані з лікарні.

Причина отруєння встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у селі Родатичі Городоцького району в готельно-розважальному комплексі було зареєстровано масове отруєння продуктами харчування серед дітей у віці 16-17 років, які прибули на форум «Неформальна освіта Української академії лідерства».

За інформацією медиків, станом на 00.00 17 квітня до Львівської інфекційної лікарні госпіталізовано 19 осіб у стані середнього ступеня важкості з попереднім діагнозом «ентеровірусна інфекція». В 5.00 було госпіталізовано 14 осіб. Всього госпіталізовано 33 особи, з них 22 - підлітки у віці 16-17 років.