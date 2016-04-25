У Черкасах під час сильного вітру на перехожого впало 5-метрове дерево
10:21, 25 квітня 2016Новини регіонів
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З черепно-мозковою травмою постраждалого чоловіка доставили в третю міську лікарню швидкої допомоги.
На чоловіка впало 5-метрове дерево / Фото: УНІАН
В місті Черкаси на перехресті вулиць Амброса та Добровольського через сильний вітер на чоловіка впало 5-метрове дерево.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УГСЧС в Черкаській області, 22 квітня близько 15 годин перехожі повідомили в «Службу порятунку», що на розі вулиць Амброса і Добровольського в результаті сильного вітру впало велике дерево, під гілками якого опинилася людина.
За лічені хвилини на місце події прибув черговий караул державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою бензопилки рятувальники розпиляли дерево і визволили 58-річного чоловіка з пастки. З черепно-мозковою травмою постраждалого чоловіка доставили в третю міську лікарню швидкої допомоги.
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