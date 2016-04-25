У Черкасах під час сильного вітру на перехожого впало 5-метрове дерево

В місті Черкаси на перехресті вулиць Амброса та Добровольського через сильний вітер на чоловіка впало 5-метрове дерево.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УГСЧС в Черкаській області, 22 квітня близько 15 годин перехожі повідомили в «Службу порятунку», що на розі вулиць Амброса і Добровольського в результаті сильного вітру впало велике дерево, під гілками якого опинилася людина.

За лічені хвилини на місце події прибув черговий караул державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою бензопилки рятувальники розпиляли дерево і визволили 58-річного чоловіка з пастки. З черепно-мозковою травмою постраждалого чоловіка доставили в третю міську лікарню швидкої допомоги.