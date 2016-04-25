У центрі Одеси важко травмувався підліток

У центрі Одеси підліток отримав важкі травми, впавши в яр на Приморському бульварі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 22 квітня близько 13.00 у службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на Приморському бульварі людина впала у яр. До місця виклику о 12.55 прибуло пожежно-рятувальне відділення.

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Обставини події встановлюють співробітники правоохоронних органів.