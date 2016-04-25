Діти-переселенці з Донбасу продовжують отримувати допомогу психологів

«Заняття з психологами-випускниками програми «Травма війни» принесли позитивний результат. Завдяки роботі фахівців Штабу, дітям і дорослим вдалося зменшити прояви негативних симптомів, а в ряді випадків і повністю позбавитися від безсоння, різних страхів, високого рівня тривожності, психосоматичних порушень, а також справитися з труднощами в адаптації на новому місці», ‒ розповіла Марина Сорокіна, координатор Психологічної служби Гуманітарного штабу.

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Майстер-клас з розпису пасхальних яєць став ще одним містком по поверненню в мирне життя. Як розписedати яйця своїми руками, дітям показала 10-річна київська майстриня Мар'яна Пруська. Три роки тому Мар'яна вперше відкрила для себе техніку розпису яєць гарячим воском і тепер охоче поділилася зі своїми однолітками секретами майстерності. Великодні яйця, розписані воском, називаються писанками. Ця техніка дуже стародавня і традиційна для України. Вона дозволяє створювати як простенькі сувеніри, так і справжні художні шедеври.

«Ініціатива Штабу Ахметова дуже важлива для дітей. Крім того, що вони понесуть із цієї зустрічі великодній сувенір, спільна праця і заняття творчістю допоможуть зняти накопичену напругу, зустрітися та поспілкуватися з друзями», ‒ говорить Марина Сорокіна.

Паралельно з дітьми проходило заняття і з їх батьками. Їм була запропонована арт-терапевтична методика «Колажування». Дорослі створювали колажі, вирізаючи вподобані фотографії та заголовки статей з різних журналів, і наклеювали їх на аркуш ватману. В результаті у кожного склалася своя карта бажань і надій.

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За словами координатора Психологічної служби Штабу Ахметова, завдяки цій методиці людина може почерпнути ресурси з минулого, пожити «тут і зараз», помріяти. «Цей метод відмінно стабілізує психоемоційний стан і допомагає спланувати майбутнє», ‒ вважає вона.

І діти, і батьки були в захваті від проведеного майстер-класу і сеанси арт-терапії. Вони показували один одному результати своєї творчості і ділилися враженнями.