Франківщина: учнів госпіталізовано через отруєння в шкільній їдальні

СЕС повідомила про спалах інфекційних хвороб у дітей, які харчувалися в їдальні однієї з шкіл Бурштина / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, 25 квітня Івано-Франківський обласний лабораторний центр Держасанепідемслужби України повідомив про спалах інфекційних хвороб (гостра токсикоінфекція) у дітей, які харчувалися в їдальні однієї із шкіл Бурштина.

Наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 11 дітей.

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З шкільної їдальні відібрано проби харчових продуктів, змиви на кишкову паличку, патологічну флору та мікробіологічне дослідження. За результатами первинних досліджень виявлено три позитивні змиви на кишкову паличку.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

За фактом масового отруєння дітей прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).