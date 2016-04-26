В Умані ліквідувано нарколабораторію

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Черкаській області, співробітники СБУ припинили діяльність організованого угруповання, учасники якого створили нарколабораторію та розгалужену мережу збуту наркотиків на території Черкащині.

За даними СБУ, п’ятеро мешканців Умані обладнали підпільне виробництво наркотиків у гаражі організатора групи в одному з сіл Уманського району. Співробітники спецслужби затримали зловмисників під час продажу чергової оптової партії наркотиків дилерам.

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Під час обшуків 25 квітня правоохоронці вилучили 600 грамів героїну, 5 літрів ацетильованого опію, 5 кг прекурсору та декілька пакунків з амфетаміном.

У гаражі також виявлено лабораторне обладнання, хімічні компоненти та реактиви. Співробітники спецслужби також вилучили у зловмисників 30 тис. грн виручки та два бойових пістолети. За висновками експертів, вартість наркотиків на «чорному ринку» становить майже 1 млн грн.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 306 (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозр у вчиненні злочинів 5 учасникам групи та обрання судом їм запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня в Умані працівники поліції викрили наркопритон, вилучивши наркотики та бойову гранату.