Понад 200 фур з продуктами в квітні відправив Штаб Ахметова на Донбас

229 фур з 402 тисячами продуктових наборів для мирних жителів Донбасу відправив Штаб Ріната Ахметова, повністю виконавши план доставки допомоги у квітні. Про це під час онлайн-конференції розповіла координатор Штабу Римма Філь, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Протягом місяця 14 автоколон Штабу Ахметова з гуманітарною допомогою доставили на Донбас 4 тисячі 180 тонн продуктів. З них було сформовано 365 тисяч дорослих і 37 тисяч дитячих продуктових наборів по обидві сторони лінії зіткнення. Допомога призначена найбільш незахищеним категоріям мирних жителів – пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям, батькам-одиначкам, дітям-сиротам, малозабезпеченим сім'ям.

Читайте такожДіти-переселенці з Донбасу продовжують отримувати допомогу психологів «Квітень був складним місяцем. На гарячу лінію Штабу надходило багато дзвінків від пенсіонерів у зв'язку з активізацією бойових дій навколо Ясинуватої та Авдіївки. Люди переживали, чи зможуть отримати продуктові набори. Але «мобільні» бригади привезли набори у всі заявлені населені пункти, розуміючи, як сильно люди потребують цієї допомоги», – розповіла Римма Філь.

У квітні мобільні бригади волонтерів відвідали 70 населених пунктів у Донецькій області. Це села «сірої зони», віддалені райони на непідконтрольній території та міста області, де проживає велика кількість переселенців. Місцеві жителі і переселенці пільгових категорій отримали 12 тисяч наборів виживання.

Читайте такожУ березні Штаб Ахметова доставить жителям Донбасу 400 тисяч наборів виживання«Штаб Ріната Ахметова продовжує надавати допомогу на Донбасі. Сьогодні мобільні бригади волонтерів Штабу працюють в Маріуполі, де проживає велика кількість переселенців. Тут планується видати 1800 наборів виживання. Отримати допомогу можна до 28 квітня включно», – уточнила Римма Філь.

Станом на 26 квітня 2016 року Штаб Ріната Ахметова видав 7 млн 901 тис. дорослих і дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.