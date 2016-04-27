У Львові з вікна онкодиспансеру викинувся пацієнт
10:09, 27 квітня 2016Новини регіонів
872
У Львові чоловік викинувся з вікна третього поверху регіонального онкологічного диспансеру і від отриманих травм загинув на місці.
У Львові чоловік загинув, стрибнувши з вікна лікарні / Фото: УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Інформація про це надійшла до правоохоронців вчора о 12.30 від працівників диспансеру.
Слідчо-оперативна група встановила, що загиблим є 52-річний львів’янин, який перебував на стаціонарному лікуванні в даному закладі.
Всі обставини розслідуються. За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter