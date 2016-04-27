У Львові з вікна онкодиспансеру викинувся пацієнт

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Інформація про це надійшла до правоохоронців вчора о 12.30 від працівників диспансеру.

Слідчо-оперативна група встановила, що загиблим є 52-річний львів’янин, який перебував на стаціонарному лікуванні в даному закладі.

Всі обставини розслідуються. За попередніми даними, чоловік скоїв самогубство.