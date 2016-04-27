У дитсадках Дарницького р-ну Києва - спалах гострої кишкової інфекції

10:21, 27 квітня 2016
Новини регіонів
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Причиною захворювання дошкільнят у Дарницькому районі Києва на кишкову інфекцію було порушення санітарних норм.

Фото: УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби).

У повідомленні зазначається, що «з 17 по 25 квітня поточного року у Києві зареєстровано 8 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей, які відвідують дошкільні дитячі заклади у Дарницькому районі м.Київ».

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За результатами бактеріологічного обстеження хворих, «у 6 дітей виявлено Salmonella enteritidis, які були госпіталізовані». Стан здоров’я дітей задовільний. При цьому зазначається, що сальмонелу також виявлено у двох працівників дитячих закладів.

«Станом на 26 квітня 2016 року бактеріологічно обстежено 226 осіб, у тому числі 8 хворих дітей, 53 працівники закладу (у тому числі троє працівників харчоблоку), та 165 контактних дітей. Причиною спалахів стало порушення санітарного законодавства, зокрема, недотримання санітарних правил під час приготування страв у приміщеннях харчоблоку», - зазначили у прес-службі Держпродспоживслужби.

Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа доручив виконуючому обов’язки керівника Головного управління відомства у Києві Олегу Рубану посилити державний нагляд за дотриманням технології приготування їжі в дитячих дошкільних закладах, організованих колективах.

При цьому зазначається, що епідеміологічне розслідування випадків спалахів захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей продовжується.

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