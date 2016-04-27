У вчителів Охтирської школи виявлено туберкульоз - школярі у зоні ризику

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це під час апаратної наради в ОДА доповіла заступник начальника управління охорони здоров’я Надія Лисенко.

Вона повідомила, що в м. Охтирка школярі проходитимуть туберкулінодіагностику, оскільки нещодавно в одній із місцевих шкіл через виявлений туберкульоз у двох учителів майже 250 дітей перебувають в зоні ризику.

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«Учитель молодших класів в минулому році проходила профілактичний огляд і була здорова, а через рік у неї встановили активну форму туберкульозу. Згодом було виявлено ще один випадок туберкульозу серед вчителів цієї школи. В цілому дітей, які контактували з обома педагогами, було 250 осіб. Всі оглянуті санітарною службою, школярі зараз проходять профілактичне лікування, батьки 30 учнів від такого лікування своїх дітей відмовились», – розповіла Лисенко.

При цьому вона підкреслила, що необхідно буде активізувати роботу по туберкулінодіагностиці дітей, але робитиметься це за рахунок коштів місцевої влади, про що посадовці на місцях уже поінформовані.

«А всім жителям Сумщини я ще раз раджу раз на рік проходити флюорографічне обстеження, адже ми виявляємо 650-700 випадків активної форми туберкульозу щорічно», – наголосила посадовець.

Крім того, за словами Лисенко, у місті Конотоп Сумської області причиною отруєння школярів стала стафілококова або кишкова інфекція.

«Цим питанням займається санітарна служба. За попередніми даними, це стафілококова або кишкова інфекція», – зазначила посадовець.

За її словами, 6 дітей було госпіталізовано, 5 лікується амбулаторно, тяжкохворих немає.

Як повідомляв УНІАН, у місті Конотоп Сумської області до центральної районної лікарні у вечірній та нічний час 21 квітня звернулися батьки з дітьми віком від 7 до 10 років, які мали ознаки харчового отруєння. Встановлено, що всі хворі є учнями Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7. Було госпіталізовано 6 учнів.

Вказані відомості Конотопською місцевою прокуратурою сьогодні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.137 КК України, а саме за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

За фактом отруєння дітей розпочато досудове розслідування. Його проведення доручено слідчому відділу Конотопського відділу поліції, а хід перебуває на контролі Конотопської місцевої прокуратури.