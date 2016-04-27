У Каховці працівники агробази отруїлися невідомою речовиною

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань цивільного захисту Херсонської облдержадміністрації, о 15:55 від чергового диспетчера Центру екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення, що працівникам на базі складу ТОВ «Геліос-1» стало зле.

На місце події виїхали п'ять «карет швидкої допомоги», слідчо-оперативна група поліції та мобільно-оперативна група рятувальників.

Як пояснили в управлінні, на базі підприємства в закритому приміщенні складу перебирали цибулю 170 найманих працівників і працював карбюраторний автокар. Працівники поскаржилися на погане самопочуття, їх вивели на свіже повітря та викликали «швидку допомогу».

Медики обстежили 17 осіб. 12 із них довелося госпіталізувати. Двоє людей у тяжкому стані потрапили до реанімації, троє в стані середньої тяжкості - до неврології, ще 7 у стані середньої тяжкості були направлені до терапевтичного відділення місцевої лікарні. П'ятьох після обстеження в лікарні відпустили додому.

У госпіталізованих працівників складу бази взяли аналізи, що з'ясувати, якою речовиною вони отруїлися. Причина отруєння встановлюється, за попередніми даними, йдеться про отруєння чадним газом.

Станом на 6:00 ранку 27 квітня в каховській лікарні перебуває 9 осіб (3 - неврологія, 6 - терапія). Стан постраждалих середньої тяжкості.