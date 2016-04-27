У Запоріжжі малюків з дитсадка госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією

Про це УНІАН повідомили в Державній санітарно-епідеміологічній службі України.

За словами завідувача міськвідділення Запорізької СЕС Володимира Хомутова, 5 вихованців розташованого в Дніпровському районі Запоріжжя дошкільного закладу №286 були госпіталізовані в Запорізьку обласну клінічну інфекційну лікарню протягом цього тижня.

«Дітей – вихованців 3-х груп даного дошкільного закладу госпіталізовано з симптомами ГКІ – гострої кишкової інфекції. На даний момент встановлено, що в усіх госпіталізованих дітей ротовірусна інфекція», - розповів Хомутов.

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У зв'язку з цим, у рамках комплексу протиепідемічних заходів, роботу всіх трьох груп дитячого садка припинено.

За фактом захворювання дітей проводиться епідеміологічне розслідування.