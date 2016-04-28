На Рівненщині у штучній водоймі втопився 6-річний хлопчик

На Рівненщині в селі Кедри Володимирецького району 27 квітня у штучній водоймі втопився шестирічний хлопчик.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Рівненській області, наразі встановлено, що загиблий разом зі своїм однокласником, повернувшись зі школи додому, побіг гратися на сусідню вулицю до штучної водойми. Там дитина раптово послизнулася і впала у воду.

Товариш почав кликати на допомогу, однак ніхто не відгукнувся. Тоді він побіг додому та розповів усе своїй матері, яка разом із сусідами побігла рятувати дитину. Коли хлопчика дістали з води, відразу почали надавати першу медичну допомогу, та врятувати його життя не вдалося.

Читайте такожЗа минулий тиждень у пожежах загинуло 32 людини, на воді - 9Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи, яка й встановить остаточну причину смерті дитини.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.