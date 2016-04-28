Конотоп: у 13 школярів - гостра кишкова інфекція

У Сумській області станом на 27 квітня виявлено вже 13 дітей, які харчувалися у їдальні конотопської школи №7 та захворіли внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції.

Як повідомили УНІАН у державній установі «Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», семеро учнів опинились у лікарні, ще шестеро хворих дітей виявлені під час епідеміологічного розслідування при активному відвідуванні вдома та лікуються амбулаторно.

Згідно із повідомленням, дата першого захворювання - 21 квітня, коли о 13.40 в учня першого класу вдома проявилися болі в животі та блювання. Після 21-ї години того ж дня за медичною допомогою почали звертатися інші учні з даного закладу. У всіх дітей відмічались болі в животі, нудота, блювання. У чотирьох потерпілих дітей виділено золотистий стафілокок (staphylococcus aureus).

«На думку фахівців не можна виключити, як фактори інфікування, готові страви, які вживали на сніданок захворілі у їдальні школи: картопляне пюре, шніцель з яловичини з соусом, салат з вареного буряка з додаванням солоного огірка та цибулі ріпчастої, заправлений олією, чай з цукром. Варто врахувати і можливість їх вторинного бактеріального забруднення працівниками кухні. У добових пробах шніцелю та салату з вареного буряку виділено бактерії групи кишкової палички, що вказує на порушення технології приготування готових страв та недотримання протиепідемічного режиму. Також виділено БГКП у вершковому маслі 73% виробник Житомирська область, смт. Ружин, кінцева дата реалізації 11.05.2015р. (яке додавалося у картопляне пюре)», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожСумщина: школярів госпіталізовано із симптомами отруєння При цьому зазначається, що результати лабораторних досліджень виявили St. аureus у працівника кухні (посудомийка), експедитора.

За попередніми даними, основні причини спалаху – наявність джерел інфекції (бактеріоносіїв), порушення вимог санітарного законодавства (в т.ч. технології приготування страв та дотримання вимог особистої гігієни працівників) при організації харчування дітей, що не виключає вторинного бактеріального забруднення готової продукції, створення умов для розмноження збудника.

«До з’ясування обставин спалаху були внесені зміни в організацію харчування учнів. В осередку лікарями-педіатрами оглянуті діти на наявність скарг з боку шлунково-кишкового тракту – оглянуто 97 дітей в школі, педіатрами за місцем проживання – 35 контактних дітей. Вони всі бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. У домашніх осередках проведена заключна дезінфекціями. У приміщеннях закладу, на харчоблоках та в буфетних проведено заключну дезінфекцію, впроваджено посилену поточну дезінфекцію за режимом кишкових інфекцій», – наголошується у повідомленні.

Читайте такожУ Львові в інфекційну лікарню госпіталізовано 33 учасники форумуТим часом заступник начальника управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Надія Лисенко повідомила кореспонденту УНІАН, що наразі госпіталізовані діти вже виписані з лікарні, а 5 школярів ще лікуються амбулаторно.

Як повідомляв УНІАН, у місті Конотоп Сумської області до центральної районної лікарні у вечірній та нічний час 21 квітня звернулися батьки з дітьми віком від 7 до 10 років, які мали ознаки харчового отруєння. Встановлено, що всі хворі є учнями Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7. Було госпіталізовано 6 учнів.

Вказані відомості Конотопською місцевою прокуратурою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.137 КК України, а саме за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. 22 квітня було відкрите кримінальне провадження. За фактом отруєння дітей розпочато досудове розслідування. Його проведення доручено слідчому відділу Конотопського відділу поліції, а хід перебуває на контролі Конотопської місцевої прокуратури.

26 квітня заступник начальника управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Надія Лисенко під час апаратної наради в ОДА повідомила, що причиною отруєння школярів стала стафілококова або кишкова інфекція.