На Житомирщині планують оздоровити 36 тис школярів

Про це йдеться у повідомленні на сайті Житомирської облдержадміністрації.

Згідно повідомлення, в області у цьому році оздоровленням і відпочинком охоплять 36 тисяч дітей, в тому числі за рахунок бюджетних коштів має бути оздоровлено не менше 16,8 тисяч дітей.

Для цього голова Житомирської ОДА Сергій Машковський підписав відповідне розпорядження.

Згідно з документом, для належного проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку на Житомирщині утворено обласний штаб з оперативного вирішення питань підготовки та організації оздоровлення дітей.

В ОДА запевняють, що першочерговому порядку будуть забезпечуватися оздоровленням діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти учасників бойових дій, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей.

Також планується збільшити не менш ніж удвічі кількість оздоровлених дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, але конкретна кількість таких дітей не уточнюється.

До 15 травня в області планують сформувати мережу пришкільних таборів відпочинку на базі загальноосвітніх навчальних закладів та визначити джерела фінансування харчування дітей у цих таборах, з урахуванням діючих санітарних норм.

У регіоні також планується робота 450 так званих мовних таборів, де волонтери навчатимуть дітей англійської та іншим іноземним мовам.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році на Житомирщині планували оздоровити понад 25 тис школярів, але, за уточненими даними, оздоровленням і відпочинком було охоплено близько 32,3 тис. дітей.