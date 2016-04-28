У Києві ліквідовано потужну нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, виробництво розташовувалося в одному із складських приміщень в Голосіївському районі столиці.

Зазначається, що під час обшуку було вилучено майже 120 л прекурсорів, інші хімічні сполуки, засоби, промислове обладнання для виготовлення амфетаміну та 300 гр готової психотропної речовини.

Тривають невідкладні слідчі дії з документування протиправної діяльності причетних до виготовлення наркотиків осіб, додали в прес-центрі.