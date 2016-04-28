У Києві ліквідовано потужну нарколабораторію з виготовлення амфетаміну
16:07, 28 квітня 2016Новини регіонів
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Спецслужби ліквідували у Києві потужну лабораторію з виготовлення амфетаміну.
У Києві спецслужби ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, виробництво розташовувалося в одному із складських приміщень в Голосіївському районі столиці.
Зазначається, що під час обшуку було вилучено майже 120 л прекурсорів, інші хімічні сполуки, засоби, промислове обладнання для виготовлення амфетаміну та 300 гр готової психотропної речовини.
Тривають невідкладні слідчі дії з документування протиправної діяльності причетних до виготовлення наркотиків осіб, додали в прес-центрі.
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