В Одесі посилено заходи щодо екстреного реагування медиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради повідомила 1-й заступник директора департаменту охорони здоров'я міськради Ірина Соколова.

За її словами, на випадок непередбачених обставин 2 травня, а також в інші святкові дні визначено клінічні бази для організації екстреної медичної допомоги.

«У нас заготовлено медикаменти для екстреної допомоги. У нас 30-хвилинна готовність... Весь персонал не вирушає на свята з міста. Всі абсолютно керівники великих лікувальних установ, які мають резерв, на свята перебуватимуть на робочих місцях», - наголосила Соколова.

Вона зазначила, що в місті передбачено, в разі необхідності, додаткове розгортання ліжок у лікувальних установах. Вищеназваний департамент працює в цьому напрямку в тісній співпраці зі службою міської станції швидкої допомоги, з Одеським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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«Більше того, у нас вирішено питання щодо резервів з Військово-медичним клінічним центром Південного регіону... Враховуючи сумний досвід минулих років, перша сигнальна інформація для нас - від бригад швидкої допомоги і про виникнення напруженої ситуації... Ми контактуємо з усіма абсолютно силовими структурами», - додала Соколова.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про необхідність попередити всіх медиків про те, щоб всі були на зв'язку і «за першим сигналом» в найкоротші терміни прибули на робочі місця.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на травневі свята, передусім 2 травня, охорону правопорядку в Одесі забезпечуватимуть близько 3 тис. правоохоронців.

Під час травневих свят вулиці міста патрулюватимуть антитерористичні групи на бойовій техніці.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.