Запоріжжя: розпочато перевірку щодо спалаху гострої кишкової інфекції в дитсадку

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі протягом цього тижня 5 вихованців дошкільного закладу №286 були госпіталізовані в обласну клінічну інфекційну лікарню з симптомами гострої кишкової інфекції. На даний момент встановлено, що у всіх надійшли дітей ротовірусна інфекція. За фактом захворювання вихованців дитячого саду проводиться епідеміологічне розслідування.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запорізькій області, рішення про проведення перевірки було прийнято після публікації матеріалів про захворювання дітей у ЗМІ.

«Дніпровський відділ ГУНП надійшло повідомлення помічника чергового, що під час моніторингу мережі Інтернет виявлено матеріал про спалах гострої кишкової інфекції в одному з дитячих садочків району. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські опитали працівників дитячого садка. Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв, проводиться перевірка», - повідомили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі протягом цього тижня 5 вихованців дошкільного закладу №286 було госпіталізовано в обласну клінічну інфекційну лікарню з симптомами гострої кишкової інфекції. На даний момент встановлено, що у всіх дітей, що надійшли, ротовірусна інфекція. За фактом захворювання вихованців дитячого саду проводиться епідеміологічне розслідування.