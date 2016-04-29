ООН: На Донбасі вже загинули понад 9 тисяч людей

Про це помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Тайє-Брук Зеріхун сказав під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

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"Позитивні кроки у цілому підриваються часто через складну та нестійку ситуацію у конфліктній зоні. Загальна чисельність постраждалих від конфлікту збільшується. Зараз їх чисельність становить понад 30 тис. 700 осіб, зокрема 9 тис. 333 - загинули, і близько 21 тис. 400 отримали поранення з початку конфлікту в середині 2014 року", - заявив він.