ООН: На Донбасі вже загинули понад 9 тисяч людей
08:25, 29 квітня 2016Новини регіонів
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На Донбасі з часу конфлікту постраждало понад 30 тис. осіб, з них понад 9 тис. загинули.
REUTERS
Про це помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Тайє-Брук Зеріхун сказав під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.
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"Позитивні кроки у цілому підриваються часто через складну та нестійку ситуацію у конфліктній зоні. Загальна чисельність постраждалих від конфлікту збільшується. Зараз їх чисельність становить понад 30 тис. 700 осіб, зокрема 9 тис. 333 - загинули, і близько 21 тис. 400 отримали поранення з початку конфлікту в середині 2014 року", - заявив він.
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