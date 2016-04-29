Львівщина: діти потрапили в лікарню, отруївшись ранніми парниковими овочами
У Львівській області після вживання ранніх парникових овочів госпіталізовані з харчовим отруєнням сім осіб, з них п'ятеро дітей.
У Львівській області після вживання парникових овочів госпіталізували з отруєнням 7 осіб, з них 5 дітей / Фото: УНІАН
Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
Як зазначається у повідомленні, 28 квітня близько 16.35 із села Звертів Жовківського району після вживання ранніх парникових овочів з діагнозом «харчова токсикоінфекція» до Львівської обласної інфекційної лікарні та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру госпіталізували членів однієї родини: двох батьків та їх п’ятьох дітей віком від 2 до 9 років.
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Станом на 08.00 29 квітня стан усіх постраждалих середнього ступеню тяжкості.
Пацієнтам у стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.
Причина можливого отруєння з'ясовується.