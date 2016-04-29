Черкащина: затримано лікаря, який торгував наркотиками

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції в Черкаській області, до працівників Звенигородського відділу поліції надійшла оперативна інформація, що сімейний лікар у місті Ватутіне збуває сильнодіючі лікарські засоби наркозалежним особам.

Правоохоронці організували та провели 27 квітня оперативну закупівлю під час якої задокументували факт збуту 62-річним лікарем 10 капсул «Трамадолу» за 220 грн. При особистому обшуку поліцейські виявили ще 20 капсул «Трамадолу» та 10 пігулок лікарського засобу «Соннат».

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Як з’ясувалося в процесі слідства, лікар мав вільний доступ до препаратів. Маючи власну печатку, він виписував рецепти пацієнтам на придбання сильнодіючих нарковмісних медпрепаратів. Надлишок таблеток залишав собі, які потім продавав.

За даним фактом Звенигородським відділом поліції правопорушнику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.