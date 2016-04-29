Франківщина: з лікарні виписано 11 дітей, які отруїлися в шкільній їдальні

Про це повідомили УНІАН у Держсанепідслужбі в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, у м. Бурштин завершилися протиепідемічні заходи, які проводили у зв’язку із спалахом інфекційної хвороби серед дітей, які харчувалися в їдальні загальноосвітньої школи № 2. До Бурштинської центральної міської лікарні потрапило 11 дітей. Вчора всіх їх виписали з лікарні в задовільному стані.

Фахівці припускають, що джерелом збудника інфекції слугував бактеріоносій на харчоблоці. Сприяло виникненню спалаху порушення режиму дезінфекції на харчоблоці та недотримання правил особистої гігієни.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Івано-Франківський обласний лабораторний центр Держасанепідемслужби України повідомив про спалах інфекційної хвороби (гостра токсикоінфекція) у дітей, які харчувалися в їдальні однієї із шкіл Бурштина.

За даним фактом обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей).